صدمة في ألمانيا بـ«انتحار» وزير محلي بارز

المصدر: برلين - وكالات

وسط صدمة شديدة، استيقظت ألمانيا صباح اليوم الأحد، على نبأ وفاة وزير المالية بولاية هيسن توماس شيفر. وأكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة أن ملابسات الوفاة تشير إلى انتحار وفق المحققين. بينما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن جثة شيفر(54 عاماً) وُجدت على سكة قطار سريع بمدينة فيسبادن عاصمة ولاية هيسن في جنوب غرب ألمانيا.



وأثارت الوفاة المفاجئة للوزير شيفر المنتمي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل «المسيحي الديمقراطي»، صدمة في الأوساط السياسية والشعبية بألمانيا، خصوصاً أن البلاد تجتاز أزمة انتشار فيروس كورونا، وكان الرجل يعدّ أبرز خلف لرئيس وزراء الولاية الحالي فولكر بوفييه الذي قال إنه كان يعتزم لقاءه ظهر اليوم، لبحث سبل مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في الولاية.



وأعرب بوفييه عن صدمته الشديدة وقال: «نحن جميعاً مصدومون ومن الصعب تصديق أن توماس شيفر فجأة وبشكل غير متوقع أخذه الموت». وتوجه رئيس وزراء الولاية بعبارات المواساة والنعي لأسرة شيفر قائلاً: «نتقدم بخالص تعازينا لأقرب أقربائه أولاً، ونتمنى لهم الصبر والقوة في هذه الأوقات الصعبة».



ومن جهتها غرّدت وزيرة الدفاع ورئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنغريت كرامب - كارنباور، على حسابها في تويتر: «لقد صدمنا كلنا في الحزب المسيحي الديمقراطي خبر الوفاة المفاجئة لتوماس شيفر. يصدمنا ويجعلنا حزينين ومذهولين. الآن كل أفكارنا وصلواتنا مع عائلته».