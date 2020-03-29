عمدة موسكو لسكانها: أعزائي... أنتم في خطر

المصدر: موسكو - د.ب.أ

حذر عمدة موسكو سكان موسكو ممن يبلغون من العمر 65 عاماً فما فوق بالقول: «أعزائي، أنتم في خطر».



أعلنت السلطات الروسية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يشهد زيادة كبيرة في العاصمة موسكو، حيث شهدت المدينة تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة حتى الآن.



وقال عمدة موسكو سيرجى سوبيانين: «الوضع، من حيث الانتشار، وصل إلى مستوى جديد». وسجلت روسيا ككل 1534 إصابة.



ومن بين ثماني حالات وفاة في روسيا ككل، فإن ستة منهم في موسكو وحدها.



وفي محاولة لإبطاء انتشار الفيروس، أغلقت المطاعم والحانات والحدائق الواسعة ومراكز التسوق في جميع أنحاء روسيا أبوابها أمس السبت. وقال سوبيانين إن معظم السكان احترموا بالفعل الإغلاق وظلوا في منازلهم.



إلا أنه كشف أن بيانات الهواتف المحمولة تشير إلى أن 20% من سكان موسكو ممن يبلغون من العمر 65 عاماً فما فوق خرجوا من منازلهم، رغم التحذيرات الحكومية من أن هذه المجموعة هي الأكثر تعرضاً للإصابة بالمرض.



وحذرهم بالقول: «أعزائي، أنتم في خطر».