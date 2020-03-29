"عاشق كورونا" يقلق الشعب الهندي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ضمن مساعي الهند للتوعية بمخاطر فيروس كورونا، قامت شرطة ضاحية كنياكماري بإجراء استطلاع بين الشباب حيث تمثلت عقوبة كل إجابة خاطئة بإجراء تمارين القرفصاء عشر مرات والتعهد في نهاية الاستبيان بالالتزام بالحجر المنزلي المفروض من الحكومة.

الاستطلاع الذي انتشر سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن سؤالاً يقول: " من هو عاشق الكورونا؟" الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام وأكسب المسعى شهرته وهو في الحقيقة يعني الشباب الذين يتسكعون مع أحبائهم غير آبهين بمسألة العزل المنزلي في ظل هذه الظروف.

أتت خطوة الحكومة كوسيلة بديلة لحض المخالفين على فهم أسباب فرض الحجر المنزلي. وقال ثاكالاي في الإطار:" يهدف الاستطلاع لتنوير الشباب وحملهم على أخذ المسألة على محمل الجد، سيما أن الفيديوهات المنتشرة أينما كان تظهر رجال الشرطة وهم يعنفون المخالفين مما يجعلهم غاضبين ولا يتم تحقيق الهدف من فرض قانون الالتزام بالبقاء في المنزل"، نقلاً عن "تايمز أوف إنديا".

أما السؤال المتعلق بعاشق كورونا فيهدف إلى زيادة مستوى الفضول لدى الناس لحضهم على المتابعة والتعرف على الأسئلة الباقية. ومع أن الإجابة ليست بصعبة فإن أحداً لم يتمكن من معرفتها بالشكل الصحيح بما دفع الشرطة إلى اتخاذ قرار يإعلان الجواب في 14 أبريل المقبل موعد إنتهاء فترة الحظر.

ولم يتمكن الكثير من الناس الذي أجروا الاستطلاع من الإجابة بشكل صحيح على أسئلة تتعلق بمعنى التباعد الجسدي والدول الأكثر تأثراً بالفيروس بسبب عدم الالتزام بالبقاء في المنازل، وأي جزء من الجسم يتأثر ب"كوفيد 19".