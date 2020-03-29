الصين تحذر من موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا قادمة من الخارج

المصدر: (رويترز)

قال متحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا أثار احتمال تعرض البلاد لموجة تفشي ثانية في وقت "توقف فيه تقريبا انتقال العدوى محليا".

وقال مي فنغ "الصين لديها بالفعل 693 حالة من الخارج، مما يعني أن إمكانية حدوث موجة تفشي جديدة لا تزال كبيرة نسبيا".

وتظهر بيانات اللجنة أن خلال الأيام السبعة الماضية، سجلت الصين 313 حالة إصابة قادمة من الخارج مقابل ست حالات عدوى محلية فقط وسجلت الصين 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت جميعها لأفراد قادمين من خارج البلاد باستثناء حالة واحدة انخفاضا من 54 في اليوم السابق.

ومعظم الحالات القادمة من الخارج هي لصينيين عائدين إلى وطنهم وصدرت أوامر لشركات الطيران بتقليص الرحلات الدولية بشكل كبير بدءا من اليوم الأحد كما بدأ أمس تطبيق قيود على الأجانب الوافدين إلى البلاد.

وتوفي خمسة أشخاص أمس السبت جميعهم في مدينة ووهان، المركز الصناعي الذي ظهر فيه الوباء في ديسمبر غير أن ووهان، عاصمة إقليم هوبي، أعلنت عن رصد إصابة جديدة واحدة فقط بفيروس كورونا خلال الأيام العشرة الماضية.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني 3300 إجمالا بينما بلغ عدد الإصابات 81439.

وكان السبت رابع يوم على التوالي لا يسجل فيه إقليم هوبي أي إصابات جديدة مؤكدة. والحالة الوحيدة المسجلة لانتقال العدوى محليا ظهرت في خنان المتاخم لهوبي ومع رفع القيود على حركة المرور بدأت ووهان تدريجيا إعادة فتح الحدود واستئناف تشغيل بعض خدمات المواصلات.

وعادت كل المطارات في هوبي للعمل واستقبلت بعض الرحلات المحلية اليوم الأحد باستثناء مطار تيانهي في ووهان الذي سيستأنف العمل في الثامن من أبريل ولا زالت الرحلات بين هوبي وبكين معلقة.

ووصل قطار إلى ووهان أمس السبت للمرة الأولى منذ أن وضعت المدينة رهن الإغلاق قبل شهرين وقالت حكومة هوبي اليوم الأحد على موقعها الرسمي على ويتشات إن عددا من مراكز وشوارع التسوق في ووهان سيسمح لها باستئناف العمل في 30 مارس.

وثارت مخاوف من أن عددا كبيرا من الحالات التي لم تشخص بالإصابة بالمرض ولم يظهر عليها أعراض يمكن أن تنقل العدوى بمجرد تخفيف القيود على التنقلات وفي المواصلات العامة.

لكن المستشار الطبي الأعلى للصين تشونغ نانشان قلل من أهمية تلك المخاطر وقال في تصريحات للتلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم الأحد إن المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض يتم رصدهم في العادة من خلال التوصل للمخالطين للحالات المؤكدة ولم تظهر حتى الآن مؤشرات على عودة المرض للظهور بسببهم.

وفي ظل توقعات بانكماش ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الربع الحالي، وذلك للمرة الأولى في أربعة عقود، تستعد الصين لإطلاق إجراءات تحفيز بمئات المليارات من الدولارات.