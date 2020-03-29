وفاة الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا بفيروس كورونا

المصدر: متابعة البيان

توفيت الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا ( 86 عاماً) بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك أول عضو في عائلة ملكية في العالم يموت بالفيروس الجديد.

وأعلن شقيقها الأصغر، الأمير سيكستوس هنري من بوربون أن شقيقته توفيت بسبب مضاعفات الفيروس الذي يهدد العالم.

يذكر أن ماريا تيريزا ولدت في باريس عام 1933، وهي من عائلة بوربون وهو فرع ثاني عن العائلة الملكية الإسبانية، وتنحدر من سلالة كيبتيان الفرنسية.

وتأتي وفاة الأميرة ماريا تيريزا بعد أن أعلن الأمير تشارلز من العائلة المالكة البريطانية هذا الأسبوع عن إصابته بالفيروس، إذ يعاني من أعراض خفيفة ويوجد في الحجر الصحي في منزله، منعزلاً عن زوجته كاميلا التي تأكد خلوها من الفيروس.

وارتفعت الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس إلى 6528 حالة ويقترب عدد الإصابات من 79 ألف في وقت تحولت فيه البلاد إلى بؤرة جديدة للوباء في أوروبا.