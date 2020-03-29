حصيلة وفيات كورونا حتى أمس

المصدر: أ ف ب

أوقع فيروس كورونا المستجد أكثر من 30 ألف وفاة حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 ت غ من أمس السبت.

وسُجّل ثلثا الوفيات التي بلغت حصيلتها الإجمالية 30,003 حالات، في أوروبا.

وبلغ عدد الإصابات التي تم تشخيصها رسميا في ما مجموعه 183 بلدا ومنطقة منذ أول ظهور للوباء 640,770 إصابة، شفي منها 130,600 شخص.

إلا أن عدد الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس إلا جزءا من الرقم الفعلي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحص الإصابة بكورونا إلا للحالات التي تتطلّب دخول المستشفى.

واعتبارا من الساعة 19,00 ت غ من يوم الجمعة تم تسجيل 3417 وفاة جديدة بالفيروس و68,734 إصابة جديدة حول العالم.

وتصدّرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 889 حالة، تليها إسبانيا مع 832 حالة، ومن ثم الولايات المتحدة مع 453 حالة.

وفي إيطاليا التي سجّلت أول حالة وفاة بالفيروس أواخر فبراير بلغ عدد الوفيات 10,023 حالة والإصابات 92,472، فيما شفي 12,384 شخصا.

وعلى غرار إيطاليا، تخطّت إسبانيا الصين في حصيلة الوفيات التي بلغت 5,690 حالة على الأراضي الإسبانية، والإصابات التي بلغت 72,248.

وفي الصين القارية (أي من دون هونغ كونغ وماكاو) التي اكتشفت فيها أول إصابة بالفيروس أواخر ديسمبر، بلغ عدد الإصابات 81,394 حالة (تم تسجيل 54 إصابة جديدة وثلاث وفيات اعتبارا من يوم الجمعة)، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3,295 حالة، بينما تماثل الى الشفاء 74,971 شخصا من الفيروس.

وفي إيران بلغت حصيلة الوفيات 2,517 حالة والإصابات 35,408، أما في فرنسا فبلغت حصيلة الوفيات 2,314 حالة والإصابات 37,575.

وباتت الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 مع 115,547 إصابة، في حين بلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 891 حالة. وقد ارتفعت الإصابات في البلاد بشكل كبير منذ يوم الاثنين حين كانت الحصيلة تبلغ 41,511 إصابة، ما يجعل من الولايات المتحدة البلد الذي يسجّل أكبر تزايد في حالات الإصابة.

ومنذ الساعة 19,00 ت غ من يوم الجمعة سجّلت سريلانكا وقطر والمملكة الأردنية وسلطنة بروناي وتوغو أولى وفياتها.

وحتى الساعة 19,00 ت غ من يوم السبت سجّلت أوروبا 351,877 إصابة و21,334 وفاة، فيما سجّلت آسيا 103,943 إصابة و3,742 وفاة.

في الشرق الأوسط بلغ عدد الإصابات 34,414 والوفيات 2,592. في الولايات المتحدة وكندا بلغت حصيلة الإصابات 120,981 والوفيات 1,950.

في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بلغت حصيلة الإصابات 12,315 والوفيات 242، وفي إفريقيا بلغت حصيلة الإصابات 4,103 والوفيات 128.

وأعدت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية المعنية وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.