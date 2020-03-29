موظفون بمستشفى نيويورك يشكون التقاعس في وقايتهم من "كورونا"

ذكر عدد من الموظفين الإداريين بمستشفى «نيويورك لانجون هيلث» بمدينة نيويورك الأمريكية أن المستشفى يتقاعس في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحمايتهم من العدوى بوباء «كورونا».

وبحسب ما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي»، فإن الموظفين يجأرون بالشكوى من إدارة المستشفى لعدة أسباب، إلا أن في مقدمتها إصرارها على حضورهم إلى العمل، بدلاً من منحهم خيار العمل عن بعد.

كما يشكو الموظفون أيضاً من نقص معدات الوقاية الشخصية بالمستشفى، ومن تطبيق الإدارة لممارسات غير آمنة فيما يتعلق بإجراءات تسجيل حضورهم إلى العمل، فضلاً عن عدم توافر حيز كاف لهم داخل المستشفى يتيح لهم تجنب الاتصال بزملائهم من الأطباء وأطقم التمريض المعرضين للإصابة بعدوى «كورونا».

وقال أحد الموظفين، والذي رفض ذكر اسمه: «لم يجعلونا نرتدي أقنعة واقية ضد فيروس «كورونا» الأسبوع الماضي، وأخبرونا أن الفيروس لا ينتشر على الأسطح أو الملابس».

ويقول الموظفون أن إدارة المستشفى سمحت لهم في يوم الــ 20 من مارس الجاري بارتداء أقنعة جراحية تحول دون انتقال العدوى منهم إلى الآخرين، لكنها لا تحمي الموظفين أنفسهم من العدوى، مثلما تفعل الأقنعة المعروفة باسم «إن 95».

وقال موظف آخر: «أعطونا قناعاً واحداً». وأضاف بقوله: «قناع واحد يحمي المرضى من العدوى». واستطرد قائلاً: «هذه الأقنعة لا تحمينا نحن».

وردت إدارة المستشفى على شكاوى الموظفين ببيان إلى «سي إن بي سي»، ذكرت فيه أنها تتخذ خطوات لحماية كلٍ من العاملين والمرضى.

وجاء في بيان المستشفى: «يُعَد تَبَنٍي سياسات جديدة لحماية الموظفين بمثابة عملية مستمرة- فنحن نتعلم كل يوم طرق جديد ومُحَسًنة».

يُذكر أن «نيويورك لانجون هيلث» يقع في منطقة «مانهاتن»، ويعد بمثابة أكبر مستشفيات نيويورك.

وباتت نيويورك مركزاً رئيسياً لانتشار حالات الإصابة بوباء «كورونا»، حيث سجلت حتى الآن ما يزيد على 29,000 إصابة، أي أكثر من 25% من إجمالي الحالات في البلاد.

ويحتاج حوالي 20% من المصابين بالوباء في نيويورك علاجاً في المستشفيات، بينما تجاوز عدد الوفيات بسبب الوباء في المدينة 500 حالة وفاة، وفقاً لأحدث إحصائية رسمية.

وتعاني مستشفيات نيويورك بشكل عام من نقص في تجهيزات الوقاية الشخصية للموظفين، للدرجة التي اضطرتا لأطباء في إحدى هذه المستشفيات، وهو مستشفى «ماونت سايناي ويست»، إلى ارتداء أكياس القمامة بدلاً من المعاطف التي نفذت.

وتوفي كيوسي كيلين الممرض العاملة بالمستشفى، يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 36 عاماً، بعد أن أصيب بالوباء.