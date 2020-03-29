مقدونيا الشمالية عضواً في عائلة «الناتو»

المصدر: (بروكسل - أ.ف.ب)

انضمّت مقدونيا الشماليّة، رسميّاً إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وصارت العضو الـ 30 فيه، وذلك عقب حلّ خلاف طويل مع اليونان حول اسم البلاد. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ الجمهورية الواقعة في البلقان، قدّمت وثيقة انضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مكمّلة الخطوة النهائية في مسار العضوية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنّ انضمام مقدونيا الشمالية إلى الناتو، يمثّل تتويجاً لأعوام من المساعي التي بذلتها حكومة مقدونيا الشمالية وشعبها، للالتحاق بحلف شمال الأطلسي. وأضاف: «ستُعزّز عضوية مقدونيا الشمالية في الناتو، الاندماج والإصلاح الديمقراطي والتجارة والأمن والاستقرار في المنطقة.