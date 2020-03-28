عدد ضحايا كورونا يتجاوز 30 ألف وفاة حول العالم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت الإحصائيات الأخيرة لتداعيات وباء كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» عن وفاة 30.300 وفاة حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت، حسب موقع دائرة الصحة ـ أبو ظبي الخاص بمستجدات كورونا الجديد، في الوقت الذي بلغت فيه الإصابات جراء الفيروس حوالي 640 ألف إصابة في مختلف دول العالم، بينما بلغت حالات التعافي من المرض 137.3 ألف حالة.

وبحسب الخريطة التفاعلية لمستجدات المرض حول العالم تفوقت الولايات المتحدة الأمريكية على الصين من حيث تسجيل الإصابات، حيث سجلت حتى الساعة 112468 إصابة و1841 وفاة و918 حالة تعافٍ، في الوقت الذي تفوقت فيه إيطاليا على الصين من حيث الاصابات وسجلت 92472 إصابة وتضاعفت أعداد الوفيات 3 مرات مقارنة بالصين حيث سجلت إيطاليا 10023 وفاة و12384 حالة تعافٍ.

يشار إلى أن الصين سجلت حتى الساعة 81.999 إصابة و3.299 وفاة 75.100 حالة شفاء.

ومن بين الدول الأعلى تسجيلا لحالات الإصابة بفيروس «كوفيد ـ 19» بجانب الصين وأمريكا وايطاليا تأتي اسبانيا بواقع 72.248 إصابة وو5.812 وفاة و12.285 حالة شفاء ثم ألمانيا 56.202 إصابة و403 وفيات و6.658 حالة تعاف، ثم إيران بواقع 35.408 إصابة و2.517 وفاة و11.679 حالة تعاف، تليها فرنسا 33.450 إصابة و1.998 وفاة و5.724 حالة تعاف، تليها المملكة المتحدة بواقع 17.301 إصابة و1.021 وفاة و151 حالة تعاف، وسويسرا بواقع 13.377 إصابة و242 وفاة و1.550 حالة شفاء.