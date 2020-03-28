مخاوف من حاملي فيروس كورونا دون أعراض مرضية

المصدر: د ب ا

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت نقلاً عن أكاديميين في مجال الطب بهونغ كونغ قولهم إن المئات من حاملي فيروس كورونا لا تظهر عليهم أعراض وعادوا إلى هونغ كونغ قبل الموعد النهائي لفرض حجر صحي إلزامي قد ينشرون الفيروس في المجتمع.

ونقلت صحيفة ستاندرد عن أحد هؤلاء الأكاديميين وهو ديفيد هوي شو-شيونغ وهو أستاذ في طب الجهاز التنفسي في جامعة هونغ كونغ الصينية قوله إن عينات اللعاب المأخوذة من الأشخاص العائدين إلى المدينة قبل فرض الحجر الصحي الذي دخل حيز التنفيذ في 19 مارس أظهرت أن واحداً بالمئة جاءت نتائجهم إيجابية للفيروس ولكن دون ظهور الأعراض عليهم.

وقال هوي عبر برنامج إذاعي إنه في ظل دخول نحو 70 ألف مسافر تقريباً سوف يكون هناك قرابة 700 شخص يجوبون المنطقة.

وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة أنباء بلومبرغ، يمكن أن يتسبب هؤلاء "الحاملون الصامتون" لفيروس كورونا في تفش مجتمعي في حال ظلوا في الشوارع.