مسؤول بريطاني يتوقع تسجيل 20 ألف وفاة بـ«كورونا»

المصدر: لندن - رويترز

قال ستيفن باويس مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، اليوم السبت، إن بلاده ستكون قد أبلت بلاءً حسناً إذا عبرت أزمة فيروس «كورونا» بأقل من 20 ألف حالة وفاة.



وأضاف في مؤتمر صحافي في داونينج ستريت، أن وحدات العناية المركزة في لندن لم تمتلئ بعد. وأشار إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجهز غرف العمليات والإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة.