«ساعة الأرض» تتحدى «كورونا»

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المصدر:
  • عواصم - وكالات
التاريخ:

تحدّت «ساعة الأرض» قسوة فيروس «كورونا» في مختلف دول العالم، من نيوزيلندا مروراً بفيجي ثم أستراليا، إذ أُطفئت الأنوار في مبانٍ شهيرة ومنازل لدعم التوعية بشأن تغير المناخ. وتمّ إطفاء الأنوار فوق سكاي تاور وهو برج اتصالات ومراقبة بمدينة أوكلاند في نيوزيلندا. وفي أستراليا، أطفأ دار أوبرا سيدني وجسر هاربر أنوارهما، بينما أطفأ متنزه لونا في ملبورن ومبنى «ذا ويل» في بريسبان وبرج بيل في بيرث الأنوار. وتم تبادل الصور ومقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 

وقرّر المنظمون المضي قدماً في المبادرة على الرغم من انهماك العالم في مكافحة فيروس «كورونا». وقال المنظمون في بيان على الموقع الإلكتروني «ايرث اور»: «ساعة الأرض 2020 ستشهد قيام أشخاص من جميع أنحاء العالم برفع أصواتهم للدعوة إلى العمل على القضايا البيئية الملحة في بلادهم، فعاليات رقمية غير مسبوقة ستحشد ملايين الأشخاص على الإنترنت للمشاركة في ساعة الأرض كما لم يحدث من قبل».

 

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