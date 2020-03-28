«ساعة الأرض» تتحدى «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

تحدّت «ساعة الأرض» قسوة فيروس «كورونا» في مختلف دول العالم، من نيوزيلندا مروراً بفيجي ثم أستراليا، إذ أُطفئت الأنوار في مبانٍ شهيرة ومنازل لدعم التوعية بشأن تغير المناخ. وتمّ إطفاء الأنوار فوق سكاي تاور وهو برج اتصالات ومراقبة بمدينة أوكلاند في نيوزيلندا. وفي أستراليا، أطفأ دار أوبرا سيدني وجسر هاربر أنوارهما، بينما أطفأ متنزه لونا في ملبورن ومبنى «ذا ويل» في بريسبان وبرج بيل في بيرث الأنوار. وتم تبادل الصور ومقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



#ساعة_الأرض مناسبة نعيشها اليوم في ظروف غير اعتيادية تطرح الكثير من التحديات. شاهد الفيديو من #البيان ولا تنس أن تطفأ الأنوار من الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف مساء اليومhttps://t.co/vDDxnxHFkL@DEWAOfficial#ساعة_الأرض_دبي#EarthHour#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lj3BLCYvam — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 28, 2020

وقرّر المنظمون المضي قدماً في المبادرة على الرغم من انهماك العالم في مكافحة فيروس «كورونا». وقال المنظمون في بيان على الموقع الإلكتروني «ايرث اور»: «ساعة الأرض 2020 ستشهد قيام أشخاص من جميع أنحاء العالم برفع أصواتهم للدعوة إلى العمل على القضايا البيئية الملحة في بلادهم، فعاليات رقمية غير مسبوقة ستحشد ملايين الأشخاص على الإنترنت للمشاركة في ساعة الأرض كما لم يحدث من قبل».