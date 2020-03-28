رماد الجثث يكشف المستور في عدد وفيات كورونا بالصين

المصدر: وكالات

أعلنت الصين نجاحها في وقف تفشي فيروس كورونا المستجد بحصيلة وفيات وصلت إلى 3300 شخص، غير أن شحنات رماد جثث بدأت تصل إلى ووهان أثارت الشكوك حول العدد الحقيقي للوفيات.

وقالت وكالة بلومبيرغ إنه مع بدء العائلات في المدينة الواقعة في وسط الصين تسلم رماد جثث أقاربهم الذين ماتوا بسبب الفيروس هذا الأسبوع، بدأت الصور تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية التي تظهر أعدادًا كبيرة من الجرار في بيوت جنائز ووهان.

وأبلغت الصين عن3300 حالة وفاة متصلة بالفيروس، وقع معظمها في ووهان، مركز الوباء العالمي. الا أن أحد بيوت الجنائز تلقى شحنتين من 5 آلاف جرة على مدى يومين، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الصينية.

وأوضحت بلومبرغ في تقريرها، أن العاملين في العديد من صالات الجنائز رفضوا تقديم أي تفاصيل حول عدد الجرار التي تنتظر تسليمها، قائلين إما أنهم لا يعرفون أو لم يؤذن لهم بالإفصاح عن العدد.

وظهرت الصور بعد أن أبلغت كل من الولايات المتحدة وإيطاليا عن حالات أكثر بكثير من الصين، وسجلت إيطاليا ثلاثة أضعاف عدد الوفيات بالصين.

وقد تحركت الصين لرفع الإغلاق المفروض على ووهان لمدة شهرين بعد أن توقع المسؤولون انتصارا قادما ضد الفيروس في وقت سابق من هذا الشهر.