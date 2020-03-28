بريطانيا تطلب من شركة "دايسون" تصنيع أجهزة تنفس لمرضى "كورونا"

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكدت مصادر في شركة "دايسون" البريطانية للتقنية أن جيمس دايسون، المخترع البريطاني ومؤسس شركة "دايسون"Dyson للمنتجات الكهربائية والتكنولوجية، تلقَّى مكالمة من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يطلب فيها من المخترع تصميم وبناء 10 آلاف جهاز تنفس طبي مبدئياً، لوضعها في تصرف المؤسسات الصحية والمستشفيات التي تستضيف مرضى فيروس كورونا.

وعبر بريد إلكتروني أُرسل إلى موظفي دايسون حول العالم، أكد جيمس دايسون تلقيه مكالمة من بوريس جونسون في وقت سابق من هذا الشهر يطلب المساعدة. وأكد جميس دايسون عزم شركته على إعادة تركيز الموارد والتعاون مع الذراع التقني، شركة PTT لتصميم وبناء جهاز تنفس طبي متخصص سيطلق عليه اسم "ذا كوفينت"The CoVent.

وأكد دايسون قدرة الشركة على تصنيع هذا الجهاز بالسرعة القصوى، آخذةً بعين الاعتبار المتطلبات الدقيقة للتعامل مع مرضى هذا الفيروس، فضلاً عن المجموعة المتنوعة من الإعدادات السريرية.

وصرح دايسون بأن أجهزة "ذا كوفينت" ستأتي مدعومة بمحركات دايسون الرقمية التي سيتم تصميمها للحصول على مستوى عال جداً من السلامة الذاتية، مما يجعله مناسباً بشكل خاص للإنتاج الصناعي بكميات كبيرة. وأضاف: "الجهاز مصمم ليوفر مصدر هواء عالي الجودة، معتمدين على خبرتنا الطويلة في توفير منتجات تنقية الهواء التي توفر فلترة هواء عالية الجودة".

يُذكر أن الجهاز دخل في مرحلة إجراءات التصديق، ومن المتوقع بدء تصنيعه وتوفيره في المستشفيات قريباً. وستتبرع الشركة بـ6000 وحدة، منها 1000 وحدة لبريطانيا و5000 وحدة ستذهب لمساندة الجهود العالمية في مكافحة هذا الفيروس.

وتأتي هذه الجهود من بعد الضغوط الكبيرة التي يضعها فيروس كورونا على كاهل هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS، إذ تعاني الهيئة من نقص المعدات المخصصة للتعامل مع مثل هذه الفيروسات.