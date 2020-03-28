"إيفل" يضيء بـ "شكراً" و"ويمبلي" بألوان العلم الإيطالي في مجابهة كورونا

المصدر: وكالات

أضاء برج "إيفل" في باريس أمس الجمعة، بكلمة "شكرا" تحية للأطقم الطبية والعاملين في قطاع الخدمات الأساسية الذين يواجهون فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت آن هيدالغو، عمدة باريس في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرا للعاملين في مجال الصحة والشرطة والدرك ومسؤولي مدينة باريس وموظفي الدفاع المدني وطاقم سيارات الإسعاف والجنود والصرافين، وجامعي التذاكر وأصحاب المتاجر وعمال التوصيل والمتطوعين والمساعدين والمجموعات التطوعية وجميع أهالي باريس الذين تم حشدهم لمواجهة كوفيد -19".

وكتبت هيدالغو على "تويتر" في وقت سابق أن البرج سيضيء من الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش) إلى 11 مساء يوميا برسائل تشكر عمال الخدمات الأساسية وتحث الآخرين على البقاء في منازلهم.

وفي إنجلترا أضاء القوس الشهير أعلى استاد "ويمبلي" العريق بألوان العالم الإيطالي (الأخضر والأبيض والأحمر) أمس الجمعة في التوقيت الذي كان مقررا أن يستضيف فيه هذا الاستاد المباراة الودية بين المنتخبين الإنجليزي والإيطالي.

وألغيت هذه المباراة الودية بسبب تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في كل من إيطاليا وإنجلترا وأماكن أخرى في أوروبا والعالم.

وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت: "لم نشارك الملعب مع الآزوري الليلة ولكننا نقف سويا متحدين في هذه الفترة الصعبة".

كما شهد مدخل استاد "ويمبلي" العريق اليوم عبارة كتبت باللغة الإيطالية جاء فيها: "نحن مستقلون لكننا سويا. عاشت إيطاليا".

وكانت المباراة الودية بين المنتخبين الإنجليزي (الأسود الثلاثة) والإيطالي (الآزوري) في إطار بداية استعدادات الفريقين لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) ولكن البطولة نفسها تأجلت إلى صيف العام المقبل.

وعانت إيطاليا بشدة في مواجهة وباء "كورونا"، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة فيها اليوم أكثر من تسعة آلاف حالة كما بلغ عدد حالات الوفيات اليوم فقط أكثر من ألف حالة.