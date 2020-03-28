الحكومة الأفغانية تختار وفد التفاوض مع طالبان

المصدر: كابول - رويترز

أعلنت الحكومة الأفغانية، اختيار وفد من 21 عضواً للتفاوض مع حركة طالبان، في مؤشر مبدئي على إحراز تقدم في اتفاق السلام الذي تتوسط الولايات المتحدة لإبرامه.

ويرأس وفد التفاوض الذي أعلنته وزارة الدولة للسلام، معصوم استانكزي، الرئيس السابق لإدارة الأمن الوطني، وهو من مؤيدي الرئيس أشرف غني، ويشمل سياسيين ومسؤولين سابقين وممثلين للمجتمع المدني، كما يضم الفريق خمس نساء.

وليس من الواضح حتى الآن فيما إذا كان عبد الله عبد الله، منافس الرئيس غني، سيوافق على الفريق الذي وقع عليه الاختيار، وهو أمر قال دبلوماسيون، إنه بالغ الأهمية نظراً لنفوذ معسكره القوي في معظم أنحاء شمال وغرب البلاد.

وفيما شدّد ناطق باسم عبد الله، على أنّّه لا يستطيع تأكيد أو نفي ما إذا كان عبد الله سيدعم الفريق، قال مصدران، أحدهما دبلوماسي في كابول والآخر عضو في فريق عبد الله وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن المفاوضات جارية وإنه من المرجّح أن يدعم عبد الله الوفد.

وطالبت طالبان بالإفراج غير المشروط عن خمسة آلاف سجين قبل بدء أي محادثات مع الحكومة، فيما رد غني بعرض لإطلاق سراح 1500 سجين، وقال منذ ذلك الحين إنه سيفرج عن 100 سجين أواخر مارس الجاري بسبب مخاوف إنسانية ناجمة عن فيروس «كورونا».

وجرى التوصل إلى هذا الترتيب، في محادثات عقدت عبر تطبيق سكايب، بين مسؤولي طالبان ومسؤولين حكوميين في كابول بسبب القيود على السفر. وقال الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن 15 مسؤولاً من طالبان سيسافرون قريباً إلى كابول للتحقق من قائمة السجناء الذين سيُفرج عنهم.