الجيش الفرنسي يعلن تنفيذ عملية مشتركة في الساحل

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

أفادت رئاسة الأركان الفرنسية، بأن الجيشين المالي والنيجري وقوّة برخان الفرنسية، نفذوا في مارس، عملية على نطاق غير مسبوق في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر، شارك فيها حوالي خمسة آلاف عنصر، وقادت إلى تحييد عدد كبير من الإرهابيين.

وقالت رئاسة الأركان الفرنسية، في بيان: «بين 3 و23 مارس، نفذت قوّة برخان، بالاشتراك مع القوات المسلحة المالية والنيجرية، عملية مونكلار في المثلث الحدودي، هذا الاشتباك، غير المسبوق لناحية عدد القوات المشاركة، سمح بتحقيق نتائج شديدة الأهمية تجسمت في تحييد عدد كبير من الإرهابيين وتدمير أو حجز عدد كبير من الموارد العسكرية، بينها حوالي 80 دراجة نارية وأسلحة وذخائر ومعدات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة».

وأشارت قيادة الأركان، إلى تركيز غير مسبوق للجهود، شمل حوالي خمسة آلاف عنصر بينهم 1700 فرنسي و1500 عسكري من قوة مجموعة دول الساحل الخمس «موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد» و1500 عنصر نيجري.

وتابع أن العملية تترجم بشكل واضح إرادة قوّة برخان، وقوة الساحل المشتركة والجيوش الشريكة، لتسليط ضغط قوي على الجماعات الإرهابية المسلحة، خاصة تنظيم داعش في الصحراء الكبرى.