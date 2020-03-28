روسيا تحبط عملية إرهابية

المصدر: (موسكو - وام)

تمكّنت القوات الأمنية الروسية، أمس، من إحباط عملية إرهابية في مدينة كراسنودار جنوبي البلاد.

وأعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في بيان، أنّ قواتها الأمنية ووفق معلومات قامت بتوقيف مواطن روسي يبلغ من العمر 27 عاماً كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في مدينة كراسنودار جنوبي البلاد.

وأضاف البيان: «تم العثور في سيارته على عبوة ناسفة يدوية الصنع، وفي هاتفه النقال مراسلات مع عناصر في تنظيم داعش الإرهابي». وكان الأمن الروسي أحبط خلال فبراير الماضي، أعمالاً إرهابية ضد مؤسستين تعليميتين في مدينة كيرتش شرقي شبه جزيرة القرم.