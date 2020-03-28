«الصحة العالمية»: نقص المعدات يهدد مواجهة «كوفيد19»

المصدر: عواصم -البيان، وكالات

حذّرت منظمة الصحة العالمية أمس، من أن النقص الشديد في معدّات الوقاية للموظفين الصحيين الذين يواجهون وباء كورونا (كوفيد-19) يعد بين التهديدات الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى العالم حالياً.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس ادهانوم غبرييسوس إن «النقص العالمي المزمن في معدات الوقاية الشخصية يمثل تهديداً على الأرواح». وناشدت المنظمة دول العالم عدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس «كورونا». وأضافت أن لقاح «كورونا» لا يزال على بعد 12 إلى 18 شهراً من الآن.

من جهة أخرى، ستطلق ألمانيا دراسة على أكثر من 100 ألف شخص لمعرفة ما إذا تشكلت لديهم مناعة ضد فيروس «كورونا» المُستجد المتسبب في مرض «كوفيد-19» بما يسمح بتقييم انتشار الفيروس.