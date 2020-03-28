اتفاق أمريكي صيني على هزيمةالوباء

المصدر: واشنطن- وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ، اتفقا هاتفياً على هزيمة وباء «كورونا» المستجد.

وقال الرئيس ترامب إنه تحدث مع نظيره الصيني وناقشا «بتفصيل كبير» وباء فيروس «كورونا» الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 25 ألف شخص على مستوى العالم.

وذكر ترامب على تويتر: «لقد مرت الصين بالكثير وأصبحت على دراية كبيرة بالفيروس.. نحن نعمل معاً بشكل وثيق».

ويشكل هذا الإعلان بادرة تهدئة بعد أيام من تبادل الاتهامات بين واشنطن وبكين حول المسألة. وأكد الرئيس الصيني أيضاً وفق قناة «سي سي تي في» العامة أن «الصين مستعدة لمواصلة تبادل المعلومات والخبرات مع الولايات المتحدة بدون تحفظ».

وكان ترامب أعلن، الاثنين الماضي، أنه «مستاء قليلاً» من موقف الصين حيال انتشار فيروس «كورونا» المستجد، متّهماً بكين مجدداً بعدم مشاركة معلومات مهمة حول الوباء.

وشدّد ترامب على أن السلطات الصينية «كان ينبغي أن تُعلمنا»، مُكرّراً عبارة «الفيروس الصيني» التي تزعج النظام الصيني بشدّة.

وعلى الرغم من أنّه بدا وكأنّه يُحمّل السلطات الصينيّة بعض المسؤوليّة عن انتشار الفيروس الذي اكتُشف للمرّة الأولى في ديسمبر في مدينة ووهان الصينيّة، فإن ترامب أكّد أن علاقته جيّدة للغاية مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

كما أكد الرئيس الصيني، أمس، في اتصال مع نظيره الأمريكي أنه على بكين وواشنطن «الاتحاد لمكافحة فيروس «كورونا»، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.