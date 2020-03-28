حصيلة كورونا في العالم حتى أمس

المصدر: أ ف ب

أودى وباء كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 26621 شخصا في العالم، منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس أمس الجمعة عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش استنادا إلى مصادر رسمية.

وثبتت رسمياً 572040 إصابة في 183 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. غير إنّ هذه الحصيلة للإصابات المثبتة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، نظرا إلى أنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. ومن بين هذه الإصابات، سجل تعافي 124400 شخص.

منذ آخر احصاء الساعة 19,00 ت.غ قبل يوم، سُجّلت 3328 وفاة إضافية و66457 اصابة جديدة في العالم.

والدول الأكثر تضرّراً خلال 24 ساعة الماضية هي إيطاليا التي سجّلت 969 وفاة إضافيّة، وإسبانيا (769 وفاة) والولايات المتحدة (345 وفاة).

وفي الإجمال، سجلت إيطاليا 9134 وفاة، وسجلت اسبانيا 4858 وفاة من بين 64059 اصابة. وسجلت الصين القارية 3292 وفاة من بين 81340 اصابة، وإيران 2378 وفاة من بين 32332 اصابة، وفرنسا 1995 وفاة من بين 32964 اصابة.

ومنذ الساعة 19,00 ت.غ الخميس، سجلت جنوب إفريقيا والهندوراس وفنزويلا ونيكاراغوا وأوزبكستان أول حالات وفاة مرتبطة بالفيروس في أراضيها. وسجلت سانت كيتس ونيفيس أولى الإصابات.

وسجّلت أوروبا الجمعة حتى الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش 18638 وفاة من أصل 313801 إصابة، وآسيا 3684 وفاة (102161 إصابة)، الشرق الأوسط 2446 وفاة (39431 إصابة)، الولايات المتحدة وكندا 1491 وفاة (98860 إصابة)، أميركا اللاتينية والكاريبي 234 وفاة (10474 إصابة)، إفريقيا 114 وفاة (3826 إصابة)، واوقيانوسيا 14 وفاة (3491 إصابة).

وتستند هذه الحصيلة إلى البيانات الرسمية التي جمعتها مكاتب فرانس برس عبر العالم ومعطيات منظمة الصحة العالمية.