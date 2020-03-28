ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 519 وفي أيرلندا إلى 22

المصدر: وكالات

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في نيويورك إلى 519 الجمعة، وفق ما أفاد حاكم الولاية الذي أعلن عن خطط لإقامة أربعة مستشفيات جديدة مؤقتة لاستيعاب المرضى الذين تزايدت أعدادهم.

وقال حاكم الولاية أندرو كومو للصحافيين إن ولاية نيويورك، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة والتي كان عدد الوفيات فيها 385 حتى الخميس، سجّلت 44635 إصابة مؤكدة.

وقال كومو "نشهد ارتفاعا كبيرا في الوفيات نظرا إلى أن الوقت الذي يقضيه الناس على أجهزة التنفّس يزداد، وكلما ازداد يرتفع عدد الوفيات".

وأضاف "نتوقع بأن يواصل ازدياده. إنها أنباء سيئة ومأساوية، إنها الأسوأ لكنها لم تكن غير متوقعة".

وتحوّلت الولايات المتحدة، حيث فرض عزل تام على 40 بالمئة من السكان، إلى بؤرة جديدة للوباء هذا الأسبوع، إذ ارتفع عدد الإصابات بشكل كبير بينما بلغت طلبات إعانات البطالة مستويات غير مسبوقة.

وذكر كومو أن معدلات نقل المرضى إلى المستشفيات في ولايته، التي كانت تتضاعف كل يومين ونصف، تباطأت لتتضاعف كل أربعة أيام تقريبا.

وقال "هذا خبر جيد أن معدّل الزيادة يتباطأ".

وأعلن حاكم الولاية عن إنشاء أربعة مستشفيات مؤقتة في منشآت كبيرة، أحد ها مثلا في مسار لسباق الخيول في كوينز.

ومن المقرر أن تصل سفينة تابعة لسلاح البحرية مجهّزة كمستشفى يضم ألف سرير و1200 موظف صحي الاثنين.

وتوقّع كومو بأن يصل تفشي كورونا المستجد ذروته في نيويورك خلال 21 يوما، مشيرا إلى أن المدارس ستبقى مغلقة حتى 15 ابريل على أقل تقدير.

وفي أيرلندا، قالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 2121 أمس الجمعة من 1819 في اليوم السابق وتوفي ثلاثة مصابين آخرين مما رفع عدد المتوفين إلى 22.

وقالت الوزارة بشأن من تلقوا علاجا في المستشفيات من حالات تم تحليلها بحلول نهاية يوم الأربعاء إن 59 مريضا تلقوا علاجا في وحدات الرعاية المكثفة.