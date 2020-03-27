برج إيفل يكرّم محاربي «كورونا»

المصدر: باريس ـ أ.ف.ب

سيكرم برج إيفل مساء كل يوم اعتباراً من اليوم الجمعة الأشخاص الذين يشاركون في محاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مع بث كلمة «شكراً» وعرض رسائل تدعو إلى ملازمة المنازل، على ما قالت بلدية العاصمة الفرنسية.



وجاء في بيان البلدية «اعتباراً من اليوم الجمعة سيكرم برج إيفل مساء كل يوم كل الأشخاص الذين يكافحون وباء كوفيد-19 من خلال بث رسائل شكر ودعوات إلى ملازمة المنازل».



وأوضح «ستظهر كلمة شكراً على برج إيفل تكريماً للطواقم الطبية وعناصر الشرطة والدرك وعناصر بلدية باريس والمسعفين وطواقم سيارات الإسعاف وأمناء الصناديق في المتاجر وعمال التنظيفات والتجار وعاملي تسليم البضائع والمتطوعين والجمعيات وسكان باريس الذين يحاربون وباء كوفيد-19».



وأضاف البيان «بعد ذلك ستبث رسالتان بالتناوب بالفرنسية والإنجليزية للتذكير بأن يقتصر الخروج من المنزل على الحد الأدنى الضروري لأن ذلك يساهم في إنقاذ أرواح».