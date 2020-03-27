شاهد .. فرار كبير مستشاري جونسون من مقر رئاسة الحكومة

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر مقطع فيديو لحظة فرار كبير مستشاري بوريس جونسون من مقر رئاسة الحكومة البريطانية بعد إعلان إصابة جونسون بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن عبر حسابه على تويتر إصابته بفيروس كورونا.

وكشفت الحكومة البريطانية الجمعة أن جونسون خضع لفحص كورونا المستجد وجاءت نتيجته إيجابية، وذلك بعدما ظهرت عليه "عوارض طفيفة".

وقال متحدث باسم جونسون في بيان "بعدما ظهرت عليه عوارض طفيفة أمس (الخميس)، خضع رئيس الوزراء لفحص فيروس كورونا" و"نتيجته إيجابية".

وأكدت الحكومة البريطانية أن جونسون سيستمر في عمله رغم إعلان إصابته بالفيروس.