رواد الفضاء والبحارة يقدّمون نصائح العزل من وحي التجارب

المصدر: باريس - أ.ف.ب

فيما يحاول مليارات الناس حول العالم، جاهدين التكيّف مع إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار فيروس كورونا، يقدّم متخصّصون اعتادوا على تدابير العزل من رواد فضاء إلى أفراد طواقم غواصات، النصائح لجعل الأسابيع تمر بسلاسة في المنزل.



ويقول سكوت كيلي، رائد الفضاء المتقاعد من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، والذي أمضى نحو عام كامل في محطة الفضاء الدولية: «طريقة التفكير في هذه الأوقات تكون حاسمة، الناس في حاجة لتحديد توقعات صحيحة، فنحن لا نعرف متى سينتهي كل هذا، يمكن أن يطول هذا الوضع لذلك أقول لنفسي: أعيش بطريقة مشابهة للعيش في الفضاء لمدة عام، أحتاج إلى وضع جدول زمني والنوم والاستيقاظ في وقت منتظم»، مشيراً إلى أنّ ممارسة التمارين الرياضية هي مفتاح الراحة الجسدية والعقلية أثناء فترة الحجر الصحي الإلزامي.



بدوره، يشدّد فنسان لارنودي - إيفل، القائد السابق لغواصة نووية، على ضرورة تحديد مهمة شخصية والغوص فيها حتى تمر الأمور بسلاسة خلال فترة الحجر، مردفاً: «على غرار الوضع في الغواصة، نحن عالقون في شققنا ونتشارك في مهمة تتمثل في حماية الآخرين والعاملين الطبيين والخروج بنجاح من هذه المحنة». وأكّد إيفل، أنّ من المهم وضع روتين يومي والالتزام به، مشيراً إلى أنّه لا يمكننا الاستسلام، بل نحتاج القيام بشيء خلال هذا الوقت.



وتنصح البحارة، إيزابيل أوتيسييه، أول امرأة تنجح في جولة حول العالم وحدها، الأشخاص المحصورين في المنزل، بالاستفادة من الوقت لتجربة أمور جديدة والقراءة والاستماع للموسيقى بأنواعها وكتابة اليوميات والتقاط الصور والرسم، فضلاً عن عدم الاسترسال بالتفكير في الأيام المقبلة. وتروي البحارة، أنّها أول شيء تعلمته من وجودها في البحر غير محددة من الوقت بمفردها، «عدم احتساب الأيام».



كما أمضى سيبريين فيرسو، عالم الفلك في جامعة بريمن الألمانية، أكثر من عام في حجرة صغيرة مع خمسة متطوعين آخرين، لمحاكاة ظروف الحياة على المريخ للمهمات المستقبلية إلى الكوكب الأحمر.



يقول: «من الطبيعي أن تنخفض معنوياتك وإنتاجيتك، هذه ليست علامة ضعف، لا تضف الذنب إلى مشكلاتك»، مشيراً إلى أنّه لم يكن يسمح له بالخروج ومُنع من التواصل مع العالم الخارجي.



ولفت عالم الفلك إلى أنّه وحتى إذا لم نتعامل جميعنا بالطريقة نفسها مع الحجر المنزلي، يمكننا اعتماد ممارسات جيدة تجعل هذه الفترات أكثر قابلية للإدارة. ونصح باختيار نشاط أو أكثر، والقيام بالكثير من التمارين الرياضية.