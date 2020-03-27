أمريكا تفتح أبوابها للأطباء الأجانب الراغبين في تأشيرة عمل أوزيارة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن تقديم تسهيلات بشأن تأشيرات العمل والزيارة لأراضيها، للأجانب العاملين في القطاع الصحي.

ويأتي ذلك في وقت تبذل فيه السلطات الأمريكية جهودا كبيرة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أصبحت أميركا تحتل المرتبة الأولى بعدد الإصابات، متجاوزة الصين وإيطاليا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها، أن أمريكا تشجع قدوم العاملين في المجال الصحي للحصول على تأشيرة عمل أو تأشيرة زيارة، لاسيما أولئك الراغبين في العمل على أرضيها.

وخصت السلطات الأمريكية بالذكر أولئك الذين يعملون في مجال مكافحة جائحة "كوفيد-19".

وبحسب سكاي نيوز فقد حثت السلطات الأمريكية الأطباء والممرضين وغيرهم من ذوي الاختصاص، في حال وجود رغبة لديهم في العمل بالولايات المتحدة، الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أميركية لتحديد موعد للحصول على التأشيرة، وزيارة الرابط التالي للحصول على مزيد من المعلومات: http://ow.ly/EZ3V50yX6fK

ووفقا لخريطة تتبع فيروس كورونا التي تصدرها جامعة "جونز هوبكنز"، فإن الولايات المتحدة أصبحت الأولى عالميا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء.

وارتفعت الحالات في الولايات المتحدة إلى 82 ألفا و 400 شخص، تليها الصين بأكثر من 81 ألفا و 700 حالة، فإيطاليا بأكثر من 80 ألفا و500.

تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 526 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم.