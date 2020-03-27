نبأ سار.. رضيع عمره 50 يوماً يقهر كورونا

في نبأ سار خرج رضيع إيطالي من مدينة ميلانو منتصرا من المعركة مع وباء "كوفيد -19"، على الرغم من أنه لم يتجاوز من العمر 50 يوما.

وعاد الطفل حديث الولادة إلى منزله بعد تلقيه العلاج والشفاء من المرض، ما أشاع الكثير من التفاؤل بهزيمة الجائحة التي ضربت إيطاليا بعنف.

وانفرد ماركو بالاريني رئيس بلدية كوربيتا الواقعة في ميلانو بالنبأ السار، ورأى أن شفاء ليوناردو، الرضيع البالغ من العمر 50 يوما، هو بمثابة "وجه الأمل الرائع".

وعبر المحافظ عن سعادته بهذا النبأ، وكتب بهذا الشأن: "لدينا اليوم سبب آخر للابتسام، ولنكون سعداء، وللشعور بأن مجتمعنا متحد أكثر"، وفقا لروسيا اليوم.

وأعرب عن ترحيبه بعودة الرضيع ليوناردو الصغير إلى منزله، مشيرا إلى أنه "خرج للتو من المستشفى حيث انتصر في المعركة ضد الفيروس التاجي".