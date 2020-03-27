نهاية كورونا بحلول الصيف ليست مضمونة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن قرب حلول فصل الصيف لا يعني بالضرورة أننا سنرى نهاية لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأضاف فوسي خلال حديثه في برنامج Global Town Hall المُذاع عبر CNN، يوم الخميس (بالتوقيت المحلي): "نأمل، على الرغم من أنه قد لا يحدث، أن نرى تأثير هذا الطقس الدافئ على خفض معدل الإصابة، لكن لا يمكنك ضمان ذلك" بحسب سي ان ان.

وأوضح كبير مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة أنه يقول ذلك "نظرًا لأن هذا فيروس جديد تمامًا، وقد لا يعمل مثل بعض الفيروسات التنفسية الأخرى التي غالبًا ما تشاهد فيها تناقصًا، مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، ليس هناك ما يضمن أننا سنرى ذلك الآن".

ويوم الأربعاء، قال الدكتور أنتوني فوسي إن وتيرة انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في أمريكا متسارعة.

وفي وقت سابق الخميس، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًا من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مُتخطية بذلك الصين، أول دولة ظهر فيها الوباء في ديسمبر الماضي.

واعتبارًا من السابعة من مساء الخميس (حسب التوقيت الشرقي)، وفقًا لإحصاء لـCNN، هناك الآن ما لا يقل عن 81.836 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مقارنة بالصين، التي لديها 81.285 إصابة.