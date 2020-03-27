4 علاجات لـ«كوفيد 19» قيد الاختبار

المصدر: باريس - أ.ف.ب

بدأت تجربة سريرية مهمة لأربعة علاجات تجريبية ضد فيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد 19) في عدد من الدول الأوروبية، تثير درجات متفاوتة من الأمل.

ستشمل التجربة «ديسكوفيري» 3200 مريض أوروبي في فرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا.

والعلاجات التجريبية هي :

«ريمديسيفير» وهو دواء مضاد للفيروسات أعد في الأساس ضد فيروس إيبولا.

مزيج من «لوبينار» و«ريتونافير» وهذا العلاج يعيد استخدام دواء ضد الإيدز «يمنع تكاثر الفيروس». المزيج نفسه من «لوبينار» و«ريتونافير»، إنما مع «الإنترفيرون بيتا». يتضمن المرض مرحلتين: الأولى مرحلة فيروسية يعتقد أن الأدوية المضادة للفيروس يمكن أن يكون لها مفعول كبير عليها، ومرحلة متلازمة التهابية يمكن أن تؤدي إلى قصور في وظيفة الرئتين، ويأمل الباحثون أن يتمكن الإنترفيرون من وقف هذه العملية الالتهابية.

«هيدروكسي كلوروكين»: هذا العلاج الرابع القريب من الكلوروكين هو دواء ضد الملاريا يثير الكثير من الجدل.