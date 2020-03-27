منظمات تسابق الزمن لمواجهة الفيروس في الدول الفقيرة

المصدر: باريس- أ.ف.ب

بدأت المنظمات غير الحكومية سباقاً مع الزمن في مواجهة القوة المتصاعدة لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في البلدان الفقيرة، لتجنب حدوث سيناريو كارثي.في هذه البلدان، التي تعاني ضعفاً في البنية التحتية وأنظمة الرعاية الصحية، جراء الصراعات أو الأزمات الإنسانية التي تعصف بها، ستكون المنظمات غير الحكومية على الخط الأمامي لمحاربة انتشار الوباء.

ففي أفريقيا، ضرب الوباء دولاً كثيرة، وبدأت عملية إحصاء عدد الوفيات (73 حالة وفاة من أصل 2748 إصابة وفق أحدث الأرقام). وشرحت إيزابيل ديفورني مديرة العمليات في منظمة «أطباء بلا حدود» «لم يعد بإمكاننا وقف جائحة فيروس «كورونا»، فهو أصبح موجوداً في كل مكان. لكن ما زال بإمكاننا إبطاؤه، وكسب بعض الوقت لتحضير أنفسنا لمواجهته».

سيناريوهات محتملة

ومن بين السيناريوهات المحتملة في البلدان الفقيرة والنامية، هو وصول الفيروس إلى العواصم والمدن الكبرى، قبل أن يمتد إلى المدن الثانوية والريف وينتشر فيها. وقالت ديفورني «نخشى أن يحصل عدد كبير من الوفيات».

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أول من أمس، من خطر وفاة الملايين في الدول الفقيرة، وقدم «خطة استجابة إنسانية عالمية»، مع دعوة إلى التبرع بمبلغ يصل إلى ملياري دولار. وقالت ديفين بينو من منظمة «كير» غير الحكومية «لكننا نعلم أنها لن تكون كافية».

أمل الحد

وفي الوقت الراهن، لم يبلغ تفشي الوباء في هذه المناطق بعد إلى المرحلة المتقدمة التي وصل إليها في الدول الغربية.

وبحسب المنظمات غير الحكومية، ما زال هناك إمكان لمنع عدد معين من الإصابات، على أمل الحد من عدد المرضى الذين ستتم معالجتهم. وتقدر ديينابا ندياي عالمة الأوبئة في منظمة «العمل لمكافحة الجوع»، بأن «هامش نافذة العمل يحسب بالأسابيع». وفي بعض المناطق، أعادت منظمة «أطباء بلا حدود» توجيه نشاطاتها، وحولت المستشفيات إلى مراكز لمعالجة للمصابين بالوباء.

لكن أحد التحديات، يتمثل في العثور على أسرّة الإنعاش. وأوضحت ديفورني «في الغرب، الأمر معقد في الأساس، في دول مثل النيجر ومالي وبوركينافاسو»، مضيفة «في الحالات الأكثر خطورة، لا يمكننا فعل شيء».

وعلى سبيل المقارنة، تملك فرنسا سبعة آلاف سرير إنعاش، فيما تملك بعض الدول الفقيرة أقل من 100 سرير، وبعضها الآخر يملك العشرات منها فقط.