واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مكافأة للقبض على مادورو

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

عرضت الولايات المتحدة، أمس، مكافأة يمكن أن تصل إلى 10 ملايين دولار، لقاء أي معلومات تفضي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المتهم أمام القضاء الأمريكي بالإرهاب المرتبط بتهريب المخدرات.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان، أن مكافآت بقيمة عشرة ملايين دولار عرضت مقابل معلومات تتيح اعتقال أو إدانة مقرّبين من الرئيس الفنزويلي.

وجاء إعلان بومبيو فيما كشفت وزارة العدل الأمريكية عن تهم ضد مادورو وأعضاء كبار في حكومته. وقال بومبيو في بيان: إنّ الشعب الفنزويلي يستحق حكومة شفافة ومسؤولة واسعة التمثيل تخدم احتياجات الشعب.

بدوره، قال النائب العام الأمريكي، ويليام بار، إن الولايات المتحدة وجّهت، الخميس، اتهامات لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ومجموعة من كبار مسؤولي البلاد بتوظيف أموال تهريب المخدرات في تمويل الإرهاب.

وأضاف بار في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن مادورو يواجه اتهامات بالتآمر من خلال خطة شاركت فيها حركة القوات المسلحة الثورية في كولومبيا «فارك» لحرب العصابات، من أجل إغراق الولايات المتحدة بمخدر الكوكايين.

وتابع بالقول إن مادورو سمح لـ «فارك» باستخدام أراضي بلاده كملاذ آمن لنقل الكوكايين إلى أمريكا الوسطى، وإن كميات المخدر زادت بخمسة أمثال خلال السنوات الخمس الماضية. وتمثل هذه الاتهامات تصعيداً جديداً في حملة الإدارة الأمريكية ضد مادورو.