آخر تطورات وباء كورونا في العالم

المصدر: ا ف ب

في ما يلي آخر مستجدات تفشي وباء كوفيد-19 الذي أوقع نحو 22 ألف وفاة في العالم حيث دعي أكثر من ثلاثة مليارات شخص الى البقاء في منازلهم:

- مجلس الشيوخ يصوت على خطة الإنعاش-

وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على خطة "تاريخية" بقيمة ألفي مليار دولار لدعم أول اقتصاد في العالم يخنقه وباء فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الولايات المتحدة حتى الآن. ولا يزال يتعين على مجلس النواب أن يتبنى الخطة الجمعة قبل ان يصادق عليها الرئيس.

- تعزيزات للجيش في فرنسا-

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاربعاء اطلاق عملية لتعبئة القوات المسلحة من أجل مساعدة السكان على الصعيدين اللوجستي والصحي وخصوصا في الأراضي الفرنسية ما وراء البحار.

واستقل مرضى مصابون بالمرض صباح الخميس قطارا مجهزا بمعدات طبية لنقلهم من شرق فرنسا نحو مستشفيات الغرب، وهي سابقة في أوروبا.

- تعليق رحلات في روسيا-أعلنت روسيا تعليق كافة الرحلات الدولية اعتباراً من منتصف ليل الخميس الجمعة بموجب مرسوم حكومي يتضمن سلسلة تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقفل مدينة موسكو اعتبارا من السبت كل المطاعم والمتاجر غير الأساسية. ويمنع الاشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة من الخروج من منازلهم اعتبارا من الخميس.

- أكثر من 250 ألف حالة في أوروبا-أوقع الوباء ما لا يقل عن 21873 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الخميس عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش بالاستناد إلى مصادر رسمية.

وثبتت رسمياً 481300 إصابة في 182 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء بينها 258068 حالة في أوروبا، القارة الأكثر تضررا.

تحدث الفرع الاوروبي لمنظمة الصحة العالمية عن "اشارات مشجعة" الخميس لتباطؤ انتشار فيروس كورونا المستجد على الأراضي الأوروبية رغم أن الوضع لا يزال خطيرا.

وتعدّ إيطاليا التي سجّلت الوفاة الأولى في نهاية شباط/فبراير الدولة الأكثر تضرراً لناحية حصيلة الوفيات مع بلوغها 7503 وفيات من أصل 74386 إصابة. وقالت السلطات الإيطالية إنّ 9362 شخصا شفيوا.

وتأتي إسبانيا بعد إيطاليا على هذا الصعيد، إذ سجّلت 4089 وفاة و 56188 إصابة، ثم الصين مع 3287 وفاة (81285 إصابة)، تليها إيران مع 2234 وفاة (29406 إصابات) وفرنسا 1331 وفاة (25233 إصابة).

- توقع انكماش-

ستتسبب أزمة كورونا المستجد بانكماش نسبته 2% في منطقة اليورو وبريطانيا هذه السنة بحسب وكالة التصنيف الإئتماني ستاندرد اند بورز.

وتتوقع النمسا انخفاضا بنسبة 2,5% لاجمالي ناتجها الداخلي في 2020.

في آسيا، تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2,2% في الفصل الأول في أسوأ اداء له منذ 2008.

- حالة طوارىء في بوليفيا-

اعلنت بوليفيا الاربعاء حالة الطوارىء الصحية حتى 15 نيسان/ابريل بهدف "فرض احترام الحجر الصحي" الساري منذ الاحد مع أكبر مشاركة من الجيش والشرطة في عمليات المراقبة واغلاق الحدود.

- حظر تجول في مالي-

أعلن الرئيس المالي ابراهيم ابوبكر كيتا الاربعاء عن حظر تجول ليلي لكنه أكد أن الانتخابات التشريعية ستجري الاحد كما هو مرتقب.

في وقت سابق، أعلنت السلطات انها سجلت أول حالتين مثبتتين بالاصابة بكورونا المستجد في مالي لمواطنين عادا من فرنسا في منتصف مارس.

- عزل هلسنكي-

أعلنت الحكومة الفنلندية مساء الأربعاء عزل هلسنكي وضواحيها، أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد في فنلندا اعتبارا من الجمعة وحتى 19 ابريل.

- البابا فرنسيس غير مصاب-

افاد صحافيان ايطاليان ان البابا فرنسيس غير مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعه للفحص المطلوب، علما بانه اقام الخميس القداس الصباحي اليومي في مقر اقامته.

وذكر مراسلا صحيفتي "ميساجيرو" و"فاتو كوتيديانو" في الفاتيكان ان الحبر الاعظم خضع الاربعاء للفحص بعدما تأكد في اليوم نفسه اصابة رجل دين يقيم في المكان نفسه منذ اعوام.

وأجري هذا الفحص لجميع من يعملون في دار القديسة مارتا وخصوصا الفريق العامل القريب من البابا، وجاءت نتيجة كل الفحوص سلبية وفق ما اوردت الصحيفتان نقلا عن مصادر داخل الفاتيكان.