استقالة وزير الصحة الروماني بعد تصريحاته حول كورونا

المصدر: دب ا

قدم وزير الصحة الروماني فيكتور كوستاش استقالته صباح اليوم الخميس، وذلك بعد تعهد بدا غير واقعي بإجراء فحوصات كورونا لكل سكان العاصمة بوخارست.

وأعلن رئيس الوزراء الروماني، لودوفيك أوربان خبر استقالة كوستاش في بيان، كما أعلن تعيين السيناتور السابق نيلو تاتارو خلفا له.

ووفقا لتقارير محلية، فقد طلب أوربان من كوستاش الاستقالة بعدما تعهد أمس بإرسال فرق متنقلة لفحص جميع سكان بوخارست لتحديد المصابين بفيروس كورونا.

وحتى يتسنى الوفاء بهذا الوعد، سيتعين أن يكون لدى رومانيا ما بين مليونين إلى أربعة ملايين من معدات الفحص، بينما تنتج البلاد نحو ألفين فقط في اليوم.

وبحسب محطة "ديجي 24" فإنه بمعدل الإنتاج الحالي، فإن البلاد تحتاج إلى أكثر من سبع سنوات لإنتاج ما يكفي من معدات فحص لجميع سكان العاصمة.

ووفقا لأحدث البيانات المتوافرة من جامعة جونز هوبكنز، فإن رومانيا أكدت إصابة 1029 حالة إصابة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة. ويبلغ عدد سكان البلاد 5ر19 مليون نسمة.