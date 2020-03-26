أوروبا توافق على بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر وزاري عبر الفيديو، على بدء مفاوضات انضمام كل من مقدونيا الشمالية وألبانيا إلى التكتّل، لكنّهم رهنوا موافقتهم لتيرانا، بشرط إنجازها سلسلة إصلاحات. وفي تغريدة على «تويتر»، قال المفوّض الأوروبي لشؤون توسعة الاتّحاد، أوليفر فارهلي في ختام الاجتماع: «توصّل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتّفاق سياسي على بدء مفاوضات الانضمام مع كل من ألبانيا ومقدونيا الشمالية... هذا الأمر يبعث برسالة قوية وواضحة إلى دول غرب البلقان: مستقبلكم في الاتحاد الأوروبي». من جهتها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن أملها في أن يوافق على القرار قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

ولفت المفوّض إلى أنّ هذا ليس سوى اتفاق سياسي، ولا بدّ أن يتم تأكيده بإجراء مكتوب، لكي يصادق عليه من بعدها قادة دول الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون في قمة عبر الفيديو، اليوم الخميس، وفق مسؤول في الاتحاد. وإذا كان الطريق بات معبّداً أمام بدء المفاوضات لانضمام مقدونيا الشمالية، لا يزال الطريق أمام ألبانيا دونه بضع عقبات، إذ إنّ ألمانيا وهولندا اشترطتا على تيرانا، إنجاز سلسلة إصلاحات، قبل أن تبدأ المفاوضات رسمياً بينها وبروكسل. ويتعيّن على ألبانيا، بموجب هذه الشروط، إصلاح نظامها الانتخابي، وضمان شفافية تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية. كما يتعيّن عليها إصلاح نظامها القضائي، بما في ذلك، ضمان عمل المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، وأن تُنجز إنشاء هيئات متخصصة لمكافحة الفساد والجريمة المنظّمة.