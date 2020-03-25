موسكو تعلن وفاة شخصين يحملان فيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت روسيا الاربعاء أن شخصين مسنين توفيا في موسكو أثبتت الفحوص أنهما يحملان فيروس كورونا.

وقالت مديرية الصحة في مدينة موسكو في بيان إن "مريضين مسنين توفيا في موسكو بعد أن تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا" مضيفة أنهما كانا يعانيان من التهاب الرئة ومضاعفات أخرى.

ولم تؤكد روسيا أي وفيات مباشرة بسبب فيروس كورونا، ولم توضح على الفور ما إذا كان سيتم ادخال المتوفيين في إحصاءات الوفيات بالفيروس.

والأسبوع الماضي أعلنت سلطات موسكو الصحية وفاة امرأة ثبتت إصابتها بالفيروس، إلا أنها ذكرت لاحقا ان التشريح أظهر أنها توفيت بسبب جلطة دماغية.

والثلاثاء قالت السلطات ذاتها إن امرأة مسنة توفيت في مستشفى الأمراض المعدية ثبتت اصابتها بالفيروس ولكن سبب الوفاة كان اصابتها المتقدمة بالسرطان.

والأربعاء القى الرئيس فلاديمير بوتين كلمة الى الأمة أكد فيها خطورة الوباء غداة زيارته مستشفى في موسكو يعالج فيه المصابون بالفيروس.