الأرجنتين تسجل 86 إصابة بكورونا والمكسيك 19

المصدر: وكالات

أعلنت الأرجنتين تسجيل 86 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية،فيما أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 19 إصابة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 387 حالة ، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت بلومبرج إلى أن الأرجنتين سجلت حتى الآن 6 حالات وفاة بالفيروس.

كما أعلنت وزارة الصحة المكسيكية مساء الثلاثاء تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 405 حالات.

وأضافت أنه تم تسجيل 5 وفيات بشكل إجمالي جراء الإصابة بالفيروس، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وهناك 1219 حالة مشتبها بها، إلى جانب تأكيد عدم إصابة 2161 شخصا، بعدما جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية.