ترامب يحذر من تعرض أمريكا للتدمير

المصدر: (واشنطن - وكالات)

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن «انكماشاً كبيراً» يمكن أن يفوق في عدد ضحاياه فيروس «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة، مبدياً أمله باستئناف النشاط الاقتصادي سريعاً.

وقال لشبكة فوكس نيوز «يمكن أن نخسر عدداً معيناً من الأشخاص بسبب الفيروس. ولكن قد نخسر عدداً أكبر إذا أغرقنا البلاد في انكماش كبير»، لافتاً إلى إمكان حصول «آلاف عمليات الانتحار». وأضاف: «يمكن أن ندمر بلداً إذا أغلقناه على هذا النحو» موضحاً أنه سيعيد الأسبوع المقبل تقييم تداعيات الإغلاق الذي دعا البعض إلى تنفيذه لـ15 يوماً.

وأكد ترامب أن الأمريكيين سيتخذون احتياطات لتجنب العدوى عندما يعودون للعمل. وكتب على تويتر «شعبنا يريد العودة إلى العمل.. سيمارسون التباعد الاجتماعي وكل شيء آخر وستتم متابعة كبار السن من خلال إجراءات وقائية وبكل حب. نستطيع أن نفعل شيئين معاً. العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ (بأي شكل من الأشكال) من المشكلة».

ودعا إلى تبني خطة الإنعاش الاقتصادي الضخمة لمواجهة تداعيات وباء «كورونا»، محذراً من أضرار المفاوضات الطويلة المدى بين الجمهوريين والديمقراطيين على العمال الأمريكيين. وكتب الرئيس الجمهوري في إشارة واضحة لمطالب معينة قدمتها المعارضة الديمقراطية «يجب أن يوافق الكونغرس على الخطة بعيداً عن الترهات».