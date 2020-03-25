إيطاليا تسجل قفزة جديدة في عدد وفيات كورونا

المصدر: ا ف ب

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 743 حالة وفاة جديدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ما يعتبر قفزة في أعداد حالات الوفاة بعد يومين متتاليين من انخفاضها مما ثبط التفاؤل تجاه تراجع الوباء.

وبعد تسجيل 793 حالة وفاة يوم السبت الماضي بالفيروس، انخفضت الوفيات اليومية إلى 650 يوم الأحد وإلى 602 يوم الاثنين، ما أشاع جوا من التفاؤل بشأن إمكانية تراجع الأزمة الصحية.

ورغم ذلك، بثت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أيضا بعض الأخبار المشجعة، حيث أظهرت نشرتها زيادة يومية أقل في إجمالي المرضى المصابين حاليا.

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات الآن 6 آلاف و820 حالة، في حين يبلغ العدد الإجمالي للإصابات 69 ألفا و 176، بزيادة يومية بنسبة 2ر8 بالمئة، وفقاً للنشرة الصادرة عن وكالة الحماية المدنية.

وارتفعت حالات التعافي بنسبة 12 بالمئة لتبلغ 8 آلاف و 326 شخصا، في حين ارتفع عدد مرضى بالعناية المركزة - وهو رقم يتم متابعته عن كثب بالنظر إلى نقص الأسرة بالمستشفيات - بنسبة 6 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و 996 شخصا.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الغرامات المفروضة على من يخالفون أوامر البقاء في المنزل سترتفع إلى ما بين 400 إلى 3000 يورو (430 و 3230 دولار).

وحتى الآن، يمكن أن يؤدي تجاهل القيود الحكومية المفروضة على حرية التنقل إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامات تصل إلى 206 يورو.