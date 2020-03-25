عدد وفيات كورونا حول العالم يتخطى 18 ألف شخص

المصدر: اف ب

أوقع فيروس كورونا المستجد 18,259 وفاة على الأقل حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 ت غ من يوم الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات التي تم تشخيصها رسميا 404,020 في ما مجموعه 175 بلدا ومنطقة منذ أول ظهور للوباء.

إلا أن عدد الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس إلا جزءا من الرقم الفعلي للإصابات، إذ ان دولا عدة لا تجري فحص الإصابة بكورونا إلا للحالات التي تتطلّب دخول المستشفى.

واعتبارا من الساعة 19,00 ت غ من يوم الإثنين تم تسجيل 2,113 وفاة جديدة بالفيروس و42,510 إصابات جديدة حول العالم.

وتصدّرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 743 حالة، تليها إسبانيا مع 514 حالة، ومن ثم فرنسا مع 240 حالة.

وفي إيطاليا التي سجّلت أول حالة وفاة بالفيروس أواخر شباط/فبراير بلغ عدد الوفيات 6,820 حالة والإصابات 69,176.

والثلاثاء أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 743 وفاة جديدة و5,249 إصابة جديدة، علما أنها أعلنت شفاء ما مجموعه 8,326 شخصا من الفيروس.

وفي الصين القارية (أي من دون هونغ كونغ وماكاو) التي اكتشفت فيها أول إصابة بالفيروس أواخر ديسمبر، بلغ عدد الإصابات 81,171 حالة (تم تسجيل 78 إصابة جديدة بين يومي الإثنين والثلاثاء)، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3,277 حالة (سبع وفيات جديدة)، بينما شفي 73,159 شخصا من الفيروس.

وفي إسبانيا بلغت حصيلة الوفيات 2,696 حالة من أصل 39,673 إصابة، أما في إيران فبلغت حصيلة الوفيات 1,934 حالة والإصابات 24,811، في حين سجّلت فرنسا 1100 وفاة و22,302 إصابة، والولايات المتحدة 600 وفاة و49,768 إصابة.

ومنذ الساعة 19,00 ت غ من يوم الإثنين سجّلت كل من السعودية وايسلندا والرأس لأخضر أولى حالات الوفيات على أراضيها.

في المقابل أُعلن في بورما عن تسجيل أولى الإصابات.

وحتى الساعة 19,00 ت غ من يوم الثلاثاء بلغت حصيلة الإصابات في أوروبا 212,842 والوفيات 11,921 حالة، وفي آسيا 98,895 إصابة و3,573 وفاة.

في الولايات المتحدة وكندا بلغت حصيلة الإصابات 51,847 والوفيات 624 (بينها 600 في الولايات المتحدة). في الشرق الأوسط بلغ عدد الإصابات 29,508 والوفيات 1,972. في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بلغت حصيلة الإصابات 6,567 والوفيات 98، وفي أوقيانيا بلغت حصيلة الإصابات 2,225 والوفيات تسع وفي إفريقيا بلغت حصيلة الإصابات 2,137 والوفيات 62.

وأعدت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية المعنية وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.