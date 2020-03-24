البنتاغون: أزمة كورونا ستستمرّ 90 يوماً

المصدر: أ ف ب

قدّر البنتاغون أن تستمرّ الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة "أشهرا عدة" على أن تعود الحياة إلى طبيعتها بحدود يونيو - يوليو، وفق ما ذكر مسؤولون كبار في البنتاغون الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر أثناء "مناقشة افتراضية" مع القوات الأمريكية في العالم إنه بناء على تجربة الدول المتضررة من الوباء على غرار الصين وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، "أعتقد أنه ينبغي علينا الاستعداد لفترة أشهر عدة على الأقل".

وأضاف رئيس هيئة الأركان الأمريكي مارك مايلي الذي كان يردّ أيضاً على أسئلة أُرسلت مسبقاً وطرحتها مباشرة متحدثة باسم البنتاغون "يجب توقع 10 وربما 12 أسبوعاً".

وتابع "نتوقع 90 يوماً بناءً على دول أخرى، الامر الذي قد ينطبق على الولايات المتحدة او لا، سنرى. إذا كان ذلك ينطبق على الولايات المتحدة، ستكون (نهاية الأزمة) على الأرجح في أواخر مايو، يونيو، شيء من هذا القبيل".

وقال الجنرال "يمكن أن يكون ذلك في يوليو" مشيراً إلى "أننا سنخرج منها".