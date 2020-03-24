رئيس البرازيل يتهم خصومه السياسيين بمؤامرة كورونا!

المصدر: البيان الإلكتروني

اتهم الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، خصومه السياسيين والصحافة بـ"خداع" المواطنين عن عمد حول مخاطر فيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تستعد فيه دول أميركا اللاتينية لارتفاع متوقع في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء وفق تقرير "سكاي نيوز عربية".

وعلى الرغم من أن وباء "كوفيد-19" أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، ويبدو أنه قد يفرض خسائر فادحة على أميركا اللاتينية في الأسابيع المقبلة، حيث تغلق العديد من الدول في القارة الحدود للحد من الأضرار، فإن جايير بولسونارو قاوم مثل هذه الإجراءات الصارمة، ورفض هستيريا وسائل الإعلام بالفيروس الذي وصفه بأنه "إنفلونزا صغيرة".

وفي مقابلة تلفزيونية، مساء الأحد بالتوقيت المحلي، قللّ الرئيس البرازيلي مرة أخرى من خطورة الوباء، وهاجم حكام الولايات الرئيسية بما في ذلك ريو دي جانيرو وساو باولو، وهي الولايات التي أمرت السكان بالبقاء في منازلهم وفرضت الحجر الصحي.