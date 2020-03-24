الصحة العالمية: أمريكا قد تتحول لبؤرة وباء كورونا

المصدر: وكالات

توقعت منظمة الصحة العالمية بزيادة عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا حول العالم مع استمرار تسجيل حالات إصابة جديد.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي إن 85% من حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سُجلت في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضافت بأنه تم تسجيل زيارة كبيرة ومتسارعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما قد يجعلها بؤرة الوباء.

وذكرت المنظمة أن هناك أمل في إيطاليا بعد تسجيل حالات إصابة جديدة أقل بفيروس كورونا لكن الوقت لا يزال مبكرا للقطع بذلك.