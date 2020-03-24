تحويل حلبة للتزلج في مدريد إلى مشرحة بسبب كورونا

المصدر: اف ب

قال مسؤولون محليون انه تم تحويل حلبة للتزلج على الجليد داخل مركز تجاري في مدريد الى مشرحة مؤقتة للتعامل مع ارتفاع عدد الوفيات في العاصمة الاسبانية بسبب فيروس كورونا.

وصرحت متحدثة باسم مجلس مدينة مدريد لوكالة فرانس برس ان حلبة التزلج في مركز التسوق بالاسيو دي هييلو (قصر الثلج) التي تتسع لنحو 1800 متزلج، ستستخدم "لحفظ الجثث".

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في اسبانيا، وهي واحدة من الدول الأكثر تضررا في العالم، إلى 2182 الاثنين بعد وفاة 462 شخصا في 24 ساعة. وسجل اكثر من نصف الوفيات في مدريد.

وفي وقت سابق الاثنين ذكرت بلدية مدريد إن المقابر العامة ال 14 في المدينة ستتوقف عن قبول مزيد من الجثث لأن الموظفين هناك ليس لديهم معدات مناسبة للوقاية.

وقالت حكومة مدريد الاقليمية في بيان "بدأت الاستعدادات حتى يتسنى للمنشآت التي وفرها قصر الجليد استقبال الجثث وتسهيل عمل خدمات الجنازات في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي".

وأضافت أنه سيبدأ استخدام هذه المشرحة الموقتة "في الساعات القادمة".

وأضافت "هذا إجراء موقت واستثنائي يهدف إلى تخفيف آلام أفراد أسر الضحايا والوضع الذي تواجهه المستشفيات في مدريد".

ويقع المركز التجاري في حي هورتاليزا شمال مدريد، وليس بعيداً من مركز إيفيما للمؤتمرات الذي تم تحويله إلى مستشفى ميداني لمرضى فيروس كورونا يضم إجمالي 5500 سرير.

وبموجب اتفاق بين حكومة مدريد الإقليمية ووزارة الدفاع الجمعة، بدأ الجنود بالمساعدة في نقل جثث المتوفين بالفيروس الى المشارح.