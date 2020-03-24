عزل واعتقال 6 رؤساء بلديات في تركيا

المصدر: أنقرة-وكالات

عزلت السلطات التركية، أمس، 6 رؤساء بلديات تابعين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، المعارض، واعتقلتهم بزعم الانتماء لـ «تنظيم إرهابي».

وذكر موقع «أفرنسال» التركي، أن وزارة الداخلية التركية، عزلت الرئيسين المشاركين للبلدية الكبرى بمدينة باطمان (عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه جنوب شرق)، محمد دمير وسونغول قورقمز.

وفي ولاية ديار بكر، شرق، تم عزل كل من طارق مرجان، وناشيده طوبراق، وأحمد قايا، ومصطفى أقول، رؤساء بلديات ليجا، وسلوان، وأرغاني، و«أييل».

كما اعتقلت السلطات التركية، رؤساء البلديات، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، للتحقيق معهم حول مزاعم انتمائهم لتنظيم إرهابي، في إشارة لـ «العمال الكردستاني»، المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.

وعقب ذلك، أصدرت الوزارة قراراً بتعيين أوصياء، بدلاً من الرؤساء المعزولين الذين تم اختيارهم لهذه المناصب في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد مارس 2019، وتلقى فيها الحزب الحاكم بزعامة أردوغان هزيمة كبيرة.

في السياق ذاته، اعتقلت القوات التركية بلغين ديكن رئيس بلدية «يني شهر» السابق بولاية ديار بكر، الذي سبق أن تم عزله من منصبه للأسباب ذاتها في 13 نوفمبر الماضي.

ووفق المصدر ذاته، تم اقتياد كل المعتقلين إلى مديريات الأمن في ولاياتهم للتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة.

وذكر المصدر كذلك، أن قوات الأمن التركية حاصرت، أول من أمس، بلديات سلوان وليجا وأرغاني وأييل بديار بكر، تمهيداً لعمليات المداهمة التي تمت أمس، وعُزل على أثرها رؤساؤها.

وفي ولاية باطمان، تمركزت مدرعة أمام مقر البلدية الكبرى، وأغلقت جميع الشوارع المؤدية إليها.