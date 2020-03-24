العلماء في سباق مع الوباء

المصدر: دبي - البيان

فيما يواصل فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19» زحفه في العالم حاصداً المزيد من الأرواح، ومسبباً تداعيات خطيرة، دخل علماء في العديد من الدول في سباق مع المرض، في مسعى حثيث لتصنيع لقاح وقائي، فضلاً عن علاج يوقف الزحف الوبائي وينقذ البشرية.

في روسيا، أعلنت رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، أمس، أن عمل الوكالة على تطوير اللقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» أنجز مرحلته الأولى، وفقاً لما أعلنت أكثر من وسيلة إعلام روسية.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس «كورونا» في روسيا، إجراء اختبار الكشف عن الفيروس على أكثر من 165 ألف شخص، ولا يزال أكثر من 72 ألف شخص تحت الإشراف الطبي، بسبب الاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

أوروبا

وعلى غرار التجارب الروسية والأمريكية والصينية، دخلت أوروبا بقوة على خط البحث عن لقاح أو علاج لـ«كورونا» المستجد، حيث بدأت تجارب سريرية في 7 دول على الأقل بالقارة لاختبار 4 علاجات محتملة للمرض القاتل، علماً بأن أوروبا باتت القارة الأشد تأثّراً بالوباء.

ووفقاً لوكالة «سكاي نيوز عربية»، بدأت تجارب العلاجات الأربعة على 3200 شخص، وتشمل عقاقير «ريمديسيفير»، و«لوبينافير» بخلطه مع «ريتوفانير» على أن يعطى العقار الأخير مع «أنترفيرون بيتا» أو من دونه، فضلاً عن «هيدروكسي كلوروكوين»، على ما ذكرت هيئة «إنسيرم» الفرنسية للأبحاث الطبية في بيان.

وسيتم اختيار الخاضعين للتجربة من بين أشخاص أدخلوا إلى المستشفى لإصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وهولندا وألمانيا، حسبما أكد البيان. وقالت الهيئة الفرنسية أيضاً إن تجربة سريرية دولية ستطلق تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

تجربة صينية

وكانت الصين باشرت أول تجربة سريرية للقاح مضاد للوباء المستجد، الأحد. ووزع 108 متطوعين على 3 مجموعات تلقوا الجمعة حقناً أولى، وفقاً لصحيفة «غلوبال تايمز» الصينية الصادرة باللغة الإنجـليزية. وتتراوح أعمار المتطوعين بين 18 و60 عاماً، وهم جميعاً من مدينة ووهان وسط الصين، حيث انطلق الفيروس المستجد أواخر العام الماضي، قبل أن ينتقل وينتشر. وسيخضع المتطوعون الصينيون لمتابعة مدة 6 أشهر.

وكانت شركات صيدلة عالمية تعهدت الخميس توفير لقاح ضد الفيروس في مهلة تراوح بين 12 و18 شهراً حداً أدنى، فيما أعلنت روسيا من جهتها أنها باشرت تجربة لقاح على الحيوانات، على أن تصدر نتائجها الأولى في يونيو المقبل.