أول إصابة في «يونيفيل»

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أمس، تسجيل أول حالة إصابة بكورونا بين صفوفها. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن الناطق باسم يونيفيل أندريا تيننتي القول، في بيان:

«أظهرت الفحوص أن جندياً من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مصاب بفيروس كورونا.. وقد تم عزل الجندي بشكل كامل في مستشفى يونيفيل بالناقورة، واتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس». وأوضح البيان أن الجندي المصاب عاد من إجازة في 15 مارس الجاري، وأضاف:

«وفقاً لإجراءاتنا الطبية المعتمدة والجديدة الخاصة بالعائدين من الإجازات، كان تم وضعه على الفور في الحجر الصحي في مستشفى يونيفيل في الناقورة». وتم وضع 4 جنود آخرين كانوا على اتصال مباشر بهذه الحالة المؤكدة في الحجر الصحي.