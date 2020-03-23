في زمن كورونا.. قطط الشوارع تعتصم أمام المطاعم!

المصدر: دبي - البيان

أظهر السكان في مناطق الإدارة الذاتية، شمال شرقي سوريا، اليوم، التزاماً «فاق التوقعات» بتوصيات السلطات المحلية البقاء في المنزل وعدم التجول إلا للضرورة القصوى. وخلت الشوارع الرئيسية في مدينة القامشلي، وكذلك الأسواق المزدحمة عادةً، من المارة والمتسوقين والعمال، منذ صباح اليوم.



وفي تأثير جانبي للشوارع الخالية من السكان، والالتزام بالبقاء داخل المنازل، جابت قطط الشوارع الجائعة أحياء المدينة و«اعتصمت» أمام مطاعم أغلقت أبوابها في معظم المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.



وفي صورة التقطها مصور وكالة فرانس برس في القامشلي، يتسمّر قط أمام مطعم مغلق كان حتى أمس يعج بزبائن الشاورما والكباب.. وقطط تنتظر حصتها من الطعام.