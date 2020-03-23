«ابن عرس» سيحدد مصير اللقاح الروسي ضد كورونا

المصدر: موسكو - وكالات

أنهت روسيا المرحلة الأولى من اختبار لقاح مصنوع من البروتين، ومن المقرر أن يتم اختباره قريباً على حيوان «ابن عرس». وأعلنت رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، الاثنين، أن عمل الوكالة على تطوير اللقاح ضد فيروس كورونا مر مرحلته الأولى. وفي تصريح صحفي، نقله موقع روسيا اليوم عنه وكالة تاس، أشارت سكفورتسوفا إلى أن الحديث لا يدور حول لقاح مصنوع من الفيروس الحي، بل من بروتينات تملك «مراكز» تربطها بالفيروس.



وتابعت رئيسة الوكالة أنه قد تم تركيب 3 أنواع من هذه البروتينات وسيتم اختبارها على حيوان ابن عرس أولاً، عبر نقل الفيروس إليه. وأضافت إن الاختبارات ستنتهي في يوليو، وسيكون ممكناً بعد ذلك الانتقال إلى دراسات ضرورية لتسجيل اللقاح الجديد، وفي حال نجح هذا العمل، ستملك روسيا، بعد 11 شهراً، لقاحاً فعالاً محلي الصنع، أو أنواعاً عدة من هذا اللقاح.



وتابعت إن العمل على وضع الفحوص الضرورية للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا سينتهي بحلول 2 أبريل، وسيتم لاحقاً تنظيم تصنيعها الإنتاجي بمعدل 50 ألف فحص شهرياً على الأقل. وأوضحت المسؤولة أن فحص المناعة، هو عبارة عن رقاقة سيتم وضعها قرب سرير المريض وسيكون ممكناً استخدامها عدة مرات لدراسة حالة المصاب.