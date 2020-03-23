آخر تطورات كورونا حول العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يلي آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، من آخر حصيلة الإصابات والوفيات وأحدث التدابير والتطورات اللافتة:

مليار شخص في الحجر

صار أكثر من مليار شخص حول العالم ملزمين بالبقاء في منازلهم، وتوسعت القيود أكثر يوم الاثنين مع إعلان اليونان حجرا عاما.

وتتجهز فرنسا لتمديد الحجر حتى نهاية مارس.

ويسمح قانون طوارئ صحية تم إقراره نهاية الأسبوع لأرباب العمل بمنح أسبوع عطلة مدفوع الأجر للعمال الموجودين في الحجر عقب اتفاق ضمن الشركة، وانتقدت عدة أحزاب معارضة هذا الإجراء.

وستمدد الحكومة الإسبانية الحجر إلى 11 أبريل.

في المملكة المتحدة حيث أغلقت المدارس والحانات ودور السينما، من المتوقع النظر الاثنين في قانون يمنح الحكومة صلاحيات استثنائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. ولتجنب إفلاسها، قررت الحكومة الإشراف ماليا على خطوط النقل عبر السكك الحديدية.

في موسكو، طلب رئيس البلدية من المتقاعدين التزام بيوتهم أو اللجوء إلى منازلهم الريفية.

وفرضت السعودية حظر تجول ليلي لمدة ثلاثة أسابيع.

الاقتصاد يعاني

ساد انعدام الثقة الاثنين في الأسواق مع تسجيل انخفاضات حادة في أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مرتبطة بمخاوف حول خطة الإنعاش الأمريكية الضخمة، علاوة على سلسلة تحذيرات حول النتائج.

في البرازيل، سيضخ بنك التنمية الوطني البرازيلي حوالى 11 مليار دولار في الاقتصاد لحماية الوظائف.

وألغى عملاق صناعة الطائرات الأوروبي إيرباص تحويل الأرباح للمساهمين بعنوان 2019، واستأنف ببطء عمليات الانتاج في إسبانيا وفرنسا.

تعثر أولمبياد طوكيو

حتى الآن لم يؤجل موعد الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو التي من المقرر عقدها بين 24 يوليو و9أغسطس، لكن أقر رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي الاثنين أن تأجيلها "يمكن أن يصير حتميا" خلال اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأحد.

واتخذت كندا "قرارا صعبا" بعدم إرسال وفود رياضية، ويدفع أغلب الرياضيين الأمريكيين لتأجيل الدورة.

أكثر من 15 ألف وفاة في العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 15189 شخصاً على الأقل منذ ظهوره في ديسمبر، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الاثنين الساعة 11,00 ت غ. وسجل ما يزيد عن 341 ألف اصابة في 174 بلدا ومنطقة.

وسجلت إيطاليا 5476 وفاة من بين 59138 اصابة.

وسجلت الصين، حيث ظهر الوباء، 3270 وفاة من 81093 اصابة.

الدول الأكثر تضررا بعد إيطاليا والصين هي إسبانيا بـ2182 وفاة (33089 اصابة)، إيران بـ1812 وفاة (23049 اصابة)، فرنسا بـ674 وفاة (16018 اصابة)، والولايات المتحدة بـ471 وفاة (35224 اصابة).

سباق ضد الزمن لإيجاد لقاح

بدأت الصين أول تجربة سريرية لاختيار لقاح، في وقت بدأت عدة دول سباقا ضد الزمن لاكتشاف وسيلة لمكافحة الفيروس.

وبدأت روسيا اختبار لقاح على الحيوانات.

وبدأت سبع دول أوربية على الأقل تجارب سريرية الأحد لاختبار أربعة عقاقير تجريبية ضد كورونا. وستشمل التجارب 3200 مريض، بينهم 800 فرنسيين.

تشديد الاجراءات على الحدود

منعت هونغ كونغ دخول جميع غير المقيمين.

صارت الرحلات الدولية المتوجهة إلى بكين تتوقف في مطارات صينية أخرى لإجراء فحوصات طبية للركاب قبل المواصلة إلى مطار العاصمة.