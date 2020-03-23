إقليم لومبارديا الإيطالي يسجل أقل زيادة في نسبة الإصابات بـ"كورونا"

المصدر: روما- وكالات

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روما- وكالاتغيرت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، التي اعلنت أمس والتي سجلت 5500 اصابة جديدة و 651 وفاة، من سيل الأخبار المحبطة، مسجلة بذلك «خبرا ساراً».وأفادت تقارير إعلامية بأن عدد الإصابات الجديدة في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، انخفض إلى النصف،اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في البلد الأوروبي.وقالت هيئة الحماية المدنية، إن إجمالي عدد حالات الإصابة في إيطاليا ارتفع من 53578 إلى 59138 بزيادة قدرها 10.4 في المئة، وهي أقل زيادة في النسبة منذ ظهور المرض المعدي في 21 فبراير الماضي.ومن بين كل الإصابات بأنحاء البلاد، تعافت تماماً 7024 حالة، الأحد، مقارنة مع 6072 حالة في اليوم السابق.وبلغت الحالات في العناية الفائقة 3009، مقابل 2857 حالة في السابق.وظل إقليم لومبارديا الأكثر تضرراً في وضع حرج، مسجلاً 3456 حالة وفاة و27206 حالات إصابة، مقابل 3095 وفاة و25515 إصابة في السابق.